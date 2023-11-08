لجذب الاستثمار الأجنبي.. الرئيس النيجيري يحضر القمة السعودية الإفريقية في الرياض

أعلن مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الأربعاء، أن الرئيس سيشارك في القمة السعودية الإفريقية في الرياض هذا الأسبوع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكبر اقتصاد في إفريقيا وجمع رأس المال لإنشاء البنية التحتية اللازمة.

وشرع تينوبو في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة في البلاد منذ عقود، والتي لاقت ترحيبا من المستثمرين. وقال المتحدث أجوري نجيلالي في بيان إن الرئيس سيغادر إلى العاصمة السعودية الرياض غدا الخميس قبل القمة المقررة يوم الجمعة.

وقال نجيلالي “المناقشات في القمة السعودية الإفريقية الأولى ستدور حول دعم العمل المشترك وتعزيز التنسيق السياسي… وتسهيل التحول الاقتصادي من خلال البحث والتطوير المحلي لحلول الطاقة الجديدة إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري بين القطاعات”.

وتسعى نيجيريا إلى جذب المزيد من الاستثمارات بدلا من الاعتماد على الديون لإنعاش اقتصاد أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وتعاني نيجيريا من ارتفاع التضخم المكون من رقمين ونقص العملات الأجنبية وضعف العملة المحلية وانعدام الأمن على نطاق واسع وسرقة النفط الخام.

وقال نجيلالي إن وفدا من وزراء الحكومة سيرافق تينوبو إلى الرياض بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية والميزانية والتخطيط الاقتصادي والشؤون الخارجية والتعليم بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي.