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لجنة الانتخابات الباكستانية‭ ‬ترفض ترشح عمران خان لانتخابات 2024

منذ 14 ثانية
عمران خان

عمران خان (رويترز)

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قالت لجنة الانتخابات الباكستانية السبت 30\12\2023 إنها رفضت ترشح رئيس الوزراء السابق عمران خان لخوض الانتخابات العامة في 2024.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر أعلن أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أنّ المحكمة العليا في البلاد، أفرجت بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.

وذكر المحامي سلمان سافدار، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن، لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.

وخان، نجم الكريكيت السابق، مسجون منذ أغسطس/ آب بعد إدانته بتهم فساد في قضية منفصلة.

ودفع خان ببراءته من تهم إفشاء أسرار الدولة. وتتعلق هذه الاتهامات برسالة سرية أرسلها السفير الباكستاني في واشنطن إلى إسلام اباد العام الماضي، واتُهم خان بنشرها.

    المصدر :
  • رويترز

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