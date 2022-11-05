لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل!

قالت لجنة مجلس النواب الأمريكي المكلفة بالتحقيق في هجوم السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنها منحت ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.

كانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر تشرين الأول أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها “أدلة دامغة … على أن (ترامب) دبر شخصيا” محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.