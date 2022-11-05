السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل!

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2022 3:23 صباحًا
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة مجلس النواب الأمريكي المكلفة بالتحقيق في هجوم السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنها منحت ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.

كانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر تشرين الأول أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها “أدلة دامغة … على أن (ترامب) دبر شخصيا” محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

باحث في مختبر
ثلاثة فيروسات تنفسية في وقت واحد.. ماذا يحصل في أميركا؟
المستشار الألماني خلال قمة السبع الكبرى
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بيان هادئ.. مجموعة السبع تدعو الصين لوقف التهديد واستخدام القوة
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
بلينكن يحذّر رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الفلسطيني من تصاعد العنف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
بالفيديو.. معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
نبيه بري
نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"
سجال بين ستريدا وباسيل: "اللي عندو شوارب بكون رجّال”