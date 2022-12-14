الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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لجنة التحقيق في هجوم الكونغرس تنشر تقريرها في الايام المقبلة

منذ ساعتين
احداث الكونغرس -ارشيفية

احداث الكونغرس -ارشيفية

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أعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم الذي شنّه قبل عامين أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكابيتول، الثلاثاء، أنّ تقريرها النهائي المنتظر بشدّة سيُنشر في 21 ديسمبر بعد أن تعقد جلسة علنية أخيرة في 19 الجاري.

وقال رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون إنّه خلال هذه الجلسة العلنية الأخيرة سيقرّر أعضاء اللجنة التي تحقّق في الدور الذي أدّاه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتّخاذها.

ولم يوضح طومسون من يمكن أن توجّه إليه اتّهامات في هذه القضية.

وفي 6 يناير 2021 هاجم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب مقرّ السلطة التشريعية، لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة.

ومنذ ذاك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصاً، حُكم على حوالي مئة منهم بالسجن، بينهم أشخاص دِينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة.

ويعود قرار توجيه اتّهام لترمب إلى وزير العدل ميريك غارلاند، الذي عيّن في منتصف نوفمبر مدّعياً عاماً مكلّفاً بالتحقيق مع ترمب بصورة مستقلّ.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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