لجنة الصحة الصينية: لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة

قال مي فنغ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحفي السبت إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

وتشهد الصين ارتفاعا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر\كانون الأول من العام الماضي.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الصينية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن السفر والسياحة وممارسة الأعمال التجارية آمنة بعد انتشار تقارير إعلامية بزيادة حالات الإصابة بمرض الجهاز التنفسي الغامض، خاصة بين الأطفال، في الصين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: “أستطيع أن أقول لكم إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين، أمر آمن، ولا داعي للقلق”.

وأشار إلى أن “اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمراً صحافياً حول الوضع الحالي”.

وعادت الصين مجدداً لتشغل بال العالم بعد الانتشار السريع لحالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يعيد للأذهان تلقائياً الأزمة التي عاشها العالم بأسره جراء جائحة كوفيد-19.

وأصبحت مسألة زيادة أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيد من المعلومات، مشيرة إلى تقرير صادر عن برنامج رصد الأمراض الناشئة بخصوص أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.