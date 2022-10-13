لجنة بمجلس النواب الأميركي تصوت لاستدعاء ترامب للتحقيق في اقتحام الكونغرس

صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب الأميركي للتحقيق في هجوم السادس من كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس اليوم الخميس لصالح استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للتحقيق، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل.

صوت أعضاء اللجنة، وهم سبعة من الديمقراطيين وعضوان جمهوريان، جميعاً لصالح إصدار أمر استدعاء لترامب لتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم فيما يتعلق بالهجوم.

وقال الديمقراطي بيني تومسون رئيس اللجنة “إنه الشخص الوحيد الذي يقع في القلب مما حدث يوم السادس من يناير. لذلك نريد أن نسمع منه”.

وينص القانون الاتحادي على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونغرس للشهادة يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرا.