لجنة حقوق الإنسان الهندية: تحقيق رويترز عن التوظيف في فوكسكون تثير مخاوف من التمييز

قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الهند اليوم الاثنين إنها طلبت من المسؤولين الحكوميين فحص ما ورد في تحقيق أجرته رويترز عن رفض شركة فوكسكون الموردة لأبل تعيين النساء المتزوجات في وظائف تجميع هواتف آيفون في البلاد.

وأضافت اللجنة في بيان أنها أرسلت إخطارين إلى وزارة العمل ورئيس وزراء ولاية تاميل نادو، حيث يوجد مصنع كبير لأجهزة آيفون، تطلب فيهما إرسال تقرير مفصل عن هذه المسألة في غضون أسبوع.

وتابعت “ترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا الأمر، إذا كان صحيحا، يثير قضية خطيرة تتعلق بالتمييز ضد المرأة المتزوجة، وهو ما يؤدي إلى انتهاك الحق في المساواة وتكافؤ الفرص”.

وأثار تحقيق رويترز جدلا ظهرت أصداؤه على شاشات التلفزيون وفي افتتاحيات عدد من الصحف، وكذلك دعوات للتحقيق في الأمر من جماعات نسائية، منها مجموعات من داخل حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. كما طلبت الحكومة الاتحادية من ولاية تاميل نادو تقديم “تقرير مفصل”.

ولم ترد وزارة العمل وأبل وفوكسكون، ومقرها تايوان، حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق. وأحال متحدث باسم حكومة تاميل نادو الأسئلة إلى وزارة العمل التي لم ترد.

وتوصل تحقيق رويترز إلى أن شركة فوكسكون تستبعد بشكل منهجي المتزوجات من الوظائف في مصنعها الرئيسي لهواتف آيفون في الهند على أساس أن لديهن مسؤوليات أسرية أكبر من نظيراتهن غير المتزوجات.

وردا على التحقيق، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أقرت أبل وفوكسكون لرويترز باكتشاف زلات في ممارسات التوظيف في 2022، وقالتا إنهما عملتا على معالجتها. لكن جميع الممارسات التمييزية التي وثقتها رويترز في مصنع شريبرومبودور حدثت في عامي 2023 و2024.