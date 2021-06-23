الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة خاصة للتحقيق في الاعتداء على الكابيتول بقرار من بيلوسي

23 - يونيو - 2021
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

A A A
طباعة المقال

تعتزم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن بيلوسي أبلغت الديمقراطيين الكبار في المجلس بقرارها هذا.

من جهة أخرى، ذكر مستشار في الكونغرس أن بيلوسي لم تتخذ قرارا بشأن تشكيل اللجنة بعد، وأنها ستبت في ذلك خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن الديمقراطيين يسعون لإطلاق تحقيق مستقل في اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، والذي خلف 5 قتلى.

وفي الشهر الماضي تمكن مجلس النواب من تمرير تشريع بشأن تشكيل لجنة التحقيق، ولكن في مجلس الشيوخ عرقل الجمهوريون المصادقة على مشروع القانون، حيث لم يحصل التشريع على الأصوات الـ60 الضرورية لتمريره.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يحذر: لن نقبل أبداً إعادة توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا
    إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
    مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة
    محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
    سريلانكا تفرض حالة الطوارئ... والاعتصامات باقية إلى أجل غير مسمّى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟