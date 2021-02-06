لجنة دولية تطالب إيران بوقف اعتقال الصحفيين والإفراج عن جلودار زاده

طالبت لجنة حماية الصحفيين النظام الإيراني بوقف اعتقال الصحفيين ، والإفراج عن الصحفي رضا طاليشيان جلودار زاده.

وفي 20 يناير كتب زاده، رئيس تحرير مجلة نور آزادي التي تتخذ من طهران مقرا لها، على حسابه على إنستغرام، أن السلطات الإيرانية اعتقلته وسيتم نقله إلى سجن “طهران الكبير”.

ونشر زاده صورة لقدميه المقيدتين. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد مكانه وقت اعتقاله.

ووفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تدار من المنفى، وإذاعة زمانه الناطقة بالفارسية ومقرها أمستردام، فقد تم اعتقال جيلودار زاده ليقضي حكما بالسجن ثلاث سنوات يعود تاريخه إلى يونيو 2019 بتهمة “إزعاج الرأي العام” و “نشر دعاية مناهضة للمؤسسات” على انستغرام وتيلغرام.

وبحسب هرانا، لم يُسجن زاده فور صدور الحكم عليه، والذي تضمن أيضا حظرا لمدة عامين على النشاط السياسي والاجتماعي والصحفي.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين “يجب على السلطات الإيرانية الإفراج عن رضا طاليشيان جلودار زاده، فورا ، دون قيد أو شرط”.

وفي نهاية الشهر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية محمود محمودي، رئيس تحرير صحيفة إيغرين روج ويكلي، المعنية بشؤون الأكراد، من منزله في سنندج، عاصمة إقليم كردستان غربي إيران، ونقلته إلى مكان لم يُكشف عنه.

وقالت هرانا إن محمودي اتهم بالتواصل مع قنوات معارضة للنظام. وبعد اعتقاله، لم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو الحصول على تمثيل قانوني، وفقا لتقارير حقوقية.

وأفادت هرانا ووكالة أنباء “إيران واير” من المنفى، أنه تم الإفراج عن محمودي بكفالة في 4 فبراير.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين “إن استمرار إيران في سجن الصحفيين بتهم غامضة، هو شكل شائن من الرقابة يجب أن ينتهي”.