لجنة في مجلس الشيوخ تقرب جاك لو من منصب سفير أمريكا لدى إسرائيل

أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، ترشيح الرئيس جو بايدن لوزير الخزانة السابق جاك لو ليشغل منصب سفير البلاد لدى إسرائيل مما يمهد الطريق لموافقة مجلس الشيوخ بالكامل على ترشيحه كما هو متوقع.

ومع سعي زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لشغل المنصب بسرعة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، أيدت اللجنة الترشيح بأغلبية 12 صوتا مقابل رفض تسعة.

ومن المتوقع الموافقة على ترشيح لو الذي يحتاج إلى الحصول على أغلبية الأصوات فقط. ويسيطر الديمقراطيون على الأغلبية في المجلس بواقع 51 مقابل 49 مقعدا.

وحظي لو بدعم كل ديمقراطي في اللجنة بالإضافة إلى دعم السيناتور الجمهوري راند بول.

ويقول الديمقراطيون إن من المهم الموافقة على سفير لدعم إسرائيل عقب هجوم حماس على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في بداية الشهر الجاري مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة وإثارة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن محصلة الشهداء الفلسطينيين في الضربات الجوية التي ردت بها إسرائيل على هجوم حماس تجاوزت الآن 6500.

ولا يوجد للولايات المتحدة سفير لدى إسرائيل منذ يوليو تموز عندما غادر توم نايدز المنصب. ورشح بايدن في سبتمبر أيلول ليو.