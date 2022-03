لحظات تحبس الأنفاس.. سحب صاعق من صاروخ روسي لم ينفجر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو قوات الطوارئ الأوكرانية وهي تنتزع صاعقاً من صاروخ روسي لم ينفجر، في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية.

ونشرت صحيفة “الصن” الفيديو على صفحتها على تويتر.

واختبر العناصر دقائق من التوتر الشديد وحبس الأنفاس والحذر بسبب خطر انفجاره في حال حصول أي خطأ.

ويظهر في الفيديو عنصران، الأول يحاول سحب الصاعق فيما يعمل الثاني على سكب المياه فوق فوّهة الصاروخ.

وخلال الغزو الروسي تم العثور على صاروخ باليستي في أوكرانيا حيث يبدو أنه صاروخ باليستي من طراز “إسكندر” النسخة المطورة الروسية بعد أن تم إطلاقه ولكن لم ينفجر كما أنه أخطأ الهدف بكيلومترات بعيدة جداً. ووفقًا لبعض المصادر سقط على مدينة كراماتورسك ولم ينفجر.

كما نجحت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من اعتراض صاروخ آخر من نفس الطراز وتمنشر فيديو يظهر بقايا صاروخ إسكندر روسي تم اسقاطه في مدينة كراماتورسك الأوكرانية. وهو تطور لافت في قدرات الدفاع الجوي للبلاد.

Remnants of "Iskander" missile, which the Russian army used to strike Kramatorsk.

The shown part of the missile is a 9N722K5 cluster warhead from the 9M723K5 Iskander short range ballistic missile, which carries 54 submunitions.#Ukraine #Russia #UkraineUnderAttaсk #Russian pic.twitter.com/g4w09DWDd2

