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لحظات من الرعب في طائرة صينية.. اليكم ما حدث!

منذ ساعة واحدة
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خرجت طائرة تابعة لشركة “تيبت إيرلاينز” الصينية، صباح الخميس، عن مدرجّ مطار تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين، واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت شبكة “سي سي تي في” التلفزيونية الحكومية إنّ الطائرة كانت تتهيأ للإقلاع في رحلة داخلية إلى لاسا عاصمة إقليم التيبت، جنوب غربي البلاد، حين خرجت عن المدرج، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الطائرة”.

من جهتها قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية إنّ الحادث أسفر عن جرحى، من دون أن تحدّد عددهم.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة تيبت إيرلاينز الصينية للطيران أنّ جميع الركاب الـ113 وأفراد الطاقم التسعة الذين كانوا على متن الطائرة “تمّ إخراجهم منها بأمان”.

وقالت الشركة في بيان إنّ “الركاب الذين أصيبوا بجروح كانت إصاباتهم كلّهم طفيفة ونقلوا إلى المستشفى للعلاج”.

    المصدر :
  • وكالات

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