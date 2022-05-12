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لحظات وداع مؤثرة لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)

منذ ساعتين
حزن شديد رافق مراسم تأبين شيرين أبو عاقلة

حزن شديد رافق مراسم تأبين شيرين أبو عاقلة

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خرج صباح اليوم جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، من مستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، حيث انطلقت الجنازة بموكب عسكري رسمي، باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وتوافد العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية الفلسطينية إلى المستشفى، لمرافقة موكب التشييع.

ورافقت الجثمان صيحات الغضب واللوعة على فقدان أبو عاقلة بعد استشهادها برصاص الاحتلال الاسرائيلي أمس الأربعاء.

وسينقل جثمان أبو عاقلة إلى القدس لدفنها الجمعة في مقبرة صهيون عند باب الخليل في المدينة المقدسة.

ولاحقًا، وخلال وداع وتكريم رسمي لجثمان شيرين أبو عاقلة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفية الفلسطينية.

وقال عباس: “رفضنا التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنهم ارتكبوا الجريمة ولا نثق بهم”.

وأضاف: “سنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل معاقبة المجرمين”.

وأوضح: “الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ضحت بحياتها دفاعا عن وطنها وشعبها”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال
  • مواقع إلكترونية

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