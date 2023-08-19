"لحظة بلحظة".. الجيش الإيرانيّ يرصد الطائرات الأميركيّة في الخليج

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنّ “الردارات الإيرانية رصدت بشكل كامل، تحليق عدة طائرات أميركية من طراز “إف-35″ في الخليج، خلال الأيام القليلة الماضية”.

وقال نائب عمليات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، إن “جميع الرادارات الموجودة في جنوب البلاد كانت ترصد هذه الطائرات لحظة بلحظة”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف: “لا توجد أي طائرة تم الإبلاغ عنها بواسطة أنظمة الاستماع لدينا إلا وتم الكشف عنها بواسطة أجهزة الرادار الخاصة بنا”.

وكان الدفاع الجوي الإيراني قد أكد أنّ “المجال الجوي للبلاد هو الأكثر أمنًا لعبور الرحلات الجوية المرخص لها، والأشد انعدامًا للأمن للمعتدين المحتملين الذين ينوون تهديد أجواء البلاد وسمائها”.

كما قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي في إيران، العميد عباس عظيمي، إنّ بلاده تمضي نحو التحول إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة.

وأضاف عظيمي في كلمة له في مدينة تبريز (شمال غرب)، أنّ قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي لا يكتشفها الرادار، تتحدى قوى ما وراء المنطقة، على حد تعبيره.