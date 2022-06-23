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لحظة تاريخية.. الإتحاد الأوروبي يقبل أوكرانيا ومولدوفا مرشحتين للعضوية

منذ ساعة واحدة
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل مساء الخميس الواقع في 23 حزيران أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميشيل في تغريدة عبر “تويتر” في إشارة إلى المجلس الأوروبي: “اتفاق. قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية”.

من جهته، رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بتحرك الاتحاد الأوروبي لقبول بلاده دولة مرشحة لعضويته، واصفا تحرك التكتل المكون من 27 دولة بأنه “لحظة فريدة وتاريخية”.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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