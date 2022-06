لحظة تاريخية.. الإتحاد الأوروبي يقبل أوكرانيا ومولدوفا مرشحتين للعضوية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل مساء الخميس الواقع في 23 حزيران أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميشيل في تغريدة عبر “تويتر” في إشارة إلى المجلس الأوروبي: “اتفاق. قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية”.

من جهته، رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بتحرك الاتحاد الأوروبي لقبول بلاده دولة مرشحة لعضويته، واصفا تحرك التكتل المكون من 27 دولة بأنه “لحظة فريدة وتاريخية”.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي”.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022