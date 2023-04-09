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"لحظة رائعة".. سوناك يشيد باتفاق السلام في إيرلندا الشمالية

منذ 20 ثانية
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك باتفاق السلام التاريخي الموقع في 1998 في إيرلندا الشمالية التي سيزورها الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإبرامه.

وقال في بيان صدر عن داونينغ ستريت إنّ الاتّفاق كان “لحظة رائعة في تاريخ أمّتنا”.

وأضاف “أنه مثال نادر للغاية لأشخاص فعلوا ما لم يكن من الممكن تصوّره في السّابق لخلق مستقبل أفضل لأيرلندا الشمالية”.

ورأى أنّ “هذا الوعد بمستقبل أفضل الذي قطعناه لجميع سكان أيرلندا الشمالية هو ما سأفكّر فيه قبل كلّ شيء في الأيام القادمة”.

وسيشارك سوناك في عدد من المناسبات الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاق المبرم برعاية الولايات المتّحدة بين الحكومتين البريطانيّة والإيرلندية والأحزاب السياسيّة في إيرلندا الشمالية.

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