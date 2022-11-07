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لحماية البنى التحتية.. أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي

منذ 53 دقيقة
صواريخ-ناسامز

صواريخ-ناسامز

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أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها تلقت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأوكرانية والروسية شرقي أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تسلمت حديثاً من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي، تهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

كما أوضح في تغريدة على حسابه في تويتر أن “أنظمة الدفاع الجوي ناسامز و”أسبيد” وصلت إلى بلاده”

تعزز قدرات الجيش

إلى ذلك، أكد أن تلك الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجال أوكرانيا الجوي أكثر أماناً. وختم قائلا: “سنواصل إسقاط أهداف العدو التي تهاجمنا.. شكرا لشركائنا”.

إلا أن متحدثا باسم القوات الجوية الأوكرانية أكد للعربية عدم امتلاك كييف مضادات فعالة للصواريخ الباليستية، متوقعا تزويد الشركاء لأوكرانيا بدفاعات ضد الصواريخ بعيدة المدى.

وأشار إلى أن روسيا ستستخدم صواريخ بعيدة المدى ضد البنية التحتية في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، أكد في سبتمبر الماضي، أن بلاده ستسلم كييف أول نظامين للدفاع الجوي “ناسماس” في غضون الشهرين المقبلين.

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