لحماية البنى التحتية.. أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها تلقت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأوكرانية والروسية شرقي أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تسلمت حديثاً من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي، تهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

كما أوضح في تغريدة على حسابه في تويتر أن “أنظمة الدفاع الجوي ناسامز و”أسبيد” وصلت إلى بلاده”

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022