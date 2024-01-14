الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لحماية الملاحة في البحر الأحمر.. ألمانيا ستشارك في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاج) ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، أنه من المتوقع أن تشارك ألمانيا في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، سيقرها وزراء خارجية دول التكتل هذا الشهر.

وأضافت اليوم الأحد أنّ هدف المهمة سيكون قيام فرقاطات من الاتحاد الأوروبي بتأمين السفن التجارية التي تمر عبر المضيق.

وتسببت هجمات يشنها الحوثيون انطلاقًا من اليمن في إصابة الممرات المائية المؤدية لقناة السويس في البحر الأحمر بالشلل تقريبًا. ومسارات الشحن في تلك المنطقة من بين الأهم في العالم.

وقالت شتراك-تسيمرمان: “هذا هجوم على التجارة الحرة ويجب مواجهته”.

وذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج في وقت سابق أن الفرقاطة الألمانية هيسن ستبحر صوب البحر الأحمر في الأول من فبراير/ شباط.

ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني أولًا على أي انتشار للقوات المسلحة في الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا فرنسيس (رويترز)
البابا فرنسيس: الحرب في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
محادثات في دافوس لمناقشة "صيغة السلام" الأوكرانية.. وكلمة مرتقبة لزيلينكسي
علم تنزانيا
تنزانيا.. مقتل 22 شخصاً في انهيار منجم للذهب

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
مزارع شبعا
اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا
مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"
غزة تحت النار
كل شيء كان مجنوناً.. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل الساعات الأولى من "طوفان الأقصى"