لحماية الملاحة في البحر الأحمر.. ألمانيا ستشارك في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاج) ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، أنه من المتوقع أن تشارك ألمانيا في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، سيقرها وزراء خارجية دول التكتل هذا الشهر.

وأضافت اليوم الأحد أنّ هدف المهمة سيكون قيام فرقاطات من الاتحاد الأوروبي بتأمين السفن التجارية التي تمر عبر المضيق.

وتسببت هجمات يشنها الحوثيون انطلاقًا من اليمن في إصابة الممرات المائية المؤدية لقناة السويس في البحر الأحمر بالشلل تقريبًا. ومسارات الشحن في تلك المنطقة من بين الأهم في العالم.

وقالت شتراك-تسيمرمان: “هذا هجوم على التجارة الحرة ويجب مواجهته”.

وذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج في وقت سابق أن الفرقاطة الألمانية هيسن ستبحر صوب البحر الأحمر في الأول من فبراير/ شباط.

ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني أولًا على أي انتشار للقوات المسلحة في الخارج.