حمايةً لقواعدها في البحر الأسود.. روسيا تجنّد "الدلافين" (صوَر)

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الجيش الروسي جنّد “دلافين تجسّس” مدرّبة يطريقة عالية، لحماية قاعدتها البحرية في البحر الأسود، وفق ما أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية.

وأظهرت صور نشرها المعهد البحري الأميركي بعضًا من الدلافين تتحرك باتجاه بوابات ميناء سيفاستوبول.

واستخدم الروس هذه الدلافين لعمليات مكافحة الغواصين.

واشارت الصحيفة الى أن هذه الثديات المدرَّبة في شبه جزيرة القرم يمكنها محاربة الغواصين الغزاة، وحمل قنابل وألغام.

وقد أحكمت روسيا السيطرة على وحدة الدلافين بعد استيلائها على القرم عام ٢٠١٤.

والميناء هو مركز لأساطيل روسيا في البحر الأسود، وأعداد كبيرة من السفن الحربية المهمة،بما فيها سفينة موسكفا قبل أن تغرقها القوات الأوكرانية.

وبينما لا تملك أوكرانيا صواريخ تستطيع أن تصل الى أهداف واقعة في ميناء سيفاستوبول، بإمكان كييف أن ترسل “مخربات” تحت الماء تخرق القاعدة.

ورجّحت الصور أن روسيا حرّكت الدلافين نحو مدخل الميناء في شباط،قبل أيام على شنها الغزو في ٢٤ من الشهر نفسه.

غير أن الحفاظ على الدلافين “العسكرية” ليس عملية سهلة. اذ إن ثلثي الدلافين الروسية فقدت عام ٢٠١٣ في البحر الأسود.







