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لخفض الأسعار.. بايدن يطلب من الكونجرس تعليق ضريبة البنزين

منذ 10 دقائق
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس يوم الأربعاء الواقع في 22 حزيران 2022 إلى إقرار تعليق مدته ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود.

وفي الإعلان عن تأييده للتعليق، ردد بايدن أيضا بعض المخاوف بشأن فاعليته، لكنه قال إن الأسر الأمريكية التي تدفع ثمنا مرتفعا كثيرا لشراء البنزين ناتجا بين عوامل أخرى عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تستحق دعما ماليا.

وقال بايدن “أدرك تماما أن تعليق ضريبة البنزين لن يعالج المشكلة لكنه سيقدم للأسر بعض التخفيف المباشر بينما نعمل على دفع الأسعار للانخفاض في الأجل الطويل.”

وحث الرئيس أيضا الولايات على أن تعلق لفترة مؤقتة ضرائب الوقود التي غالبا ما تكون أعلى من المعدلات الاتحادية. وطلب من شركات النفط الكبرى اقتراح أفكار بشأن كيف يمكن استعادة طاقة التكرير العاطلة عندما يجتمعون مع وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم غدا الخميس.

ويحتاج تعليق ضريبة البنزين الاتحادية البالغة 18.4 سنت للجالون و24.4 سنت لضريبة الديزل إلى موافقة من الكونجرس الأمريكي.

وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كليهما عن معارضة لتعليق الضريبة ويشعر بعض الديمقراطيين، ومن بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بقلق من أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير محدود على الأسعار.

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