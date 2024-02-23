لخفض انبعاثات الكربون.. البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون يورو

أقرض البنك الدولي تركيا 600 مليون يورو لخفض انبعاثات الكربون.

وقال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 600 مليون يورو (650 مليون دولار) لمساعدة المصدرين الأتراك على خفض انبعاثات الكربون من عمليات الإنتاج الخاصة بهم. وفق وكالة رويترز.

وقال البنك في بيان يوم أمس الخميس إن مشروع التصدير الأخضر التركي سيساعد في توفير تمويل طويل الأجل وبأسعار معقولة للمصدرين للاستثمار في الحلول الخضراء، بما في ذلك تحديث الآلات والمعدات وأنظمة التدفئة والتبريد.

(الدولار = 0.9237 يورو)

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها تركيا على قرض من البنك الدولي، خاصة بعد أن سددت كامل قروضها لصندوق النقد الدولي في منتصف عام 2013.

ويتركز دور صندوق النقد الدولي في تتبع أداء الاقتصاد العالمي، والدول الأعضاء، ويقدم مساعداته الفنية للدول التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.

وبالتالي فالقروض التي تقدم من البنك الدولي تكون عادة مرتبطة بوجود مشروعات لدى الدول النامية تشملها الأهداف السابقة، أما صندوق النقد فقروضه مرهونة بعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة.