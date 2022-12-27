الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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لخمسة أشهر.. روسيا تحظر نفطها عن الدول التي تضع سقفًا لأسعارها

منذ 37 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يحظر توريد النفط والمنتجات النفطيّة للدول التي فرضت سقفًا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير 2023، ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من تموز/ يوليو.

هذا ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أن المرسوم يحظر تسليم المنتجات النفطية إذا كان العقد يتضمن سقف السعر المفروض من بعض الدول.

يشار إلى أنّ دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، بدأت تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل اعتبارًا من 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

يسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.

 

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