لدعم الأزمات الإنسانية شحيحة التمويل.. الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنها ستخصص 100 مليون دولار لدعم الأزمات الإنسانية التي لا تجد التمويل الكافي لها في سبع دول من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا.

والتمويل الذي يأتي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة هو أحد أقل التمويلات المقدمة خلال السنوات القليلة الماضية إذ تعاني منظمات الإغاثة لجمع التبرعات في ظل ارتفاع حاد في الكوارث الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير صندوق الطوارئ، في بيان “هذا يعكس تراجع التمويل الي تلقاه الصندوق في 2023 وهو الأدنى منذ 2018 ويعكس الحقيقة القاسية بأن تمويل المتبرعين يفشل في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”.

ويقول مكتب الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإغاثية العالمية ارتفعت بشدة لتصل إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في 2023 إذ اندلعت صراعات من بينها الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر الشهر الماضي أن الفجوة بين الاحتياجات المالية والموارد بلغ مستوى غير مسبوق عند 35 مليار دولار بسبب مناشدات لم يوف بها لتقديم دعم مالي.

وبالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا ستستخدم الأموال من صندوق الطوارئ لتمويل الاستجابة للأزمة في تشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.