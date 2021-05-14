بالفيديو.. حشود هائلة من الأردنيين على الحدود مع فلسطين نصرة لغزة والأقصى

لدعم الشعب الفلسطيني، زحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأفادت وكالة “وفا” بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

كما شهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، وطالب المتظاهرون السلطات بفتح الحدود، ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ “#يلا_على_الحدود”.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.