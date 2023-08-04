لدعم سوق النفط.. اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+

أشارت خمسة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من غير المرجح أن تعدل اللجنة الوزارية للتكتل في اجتماعها اليوم الجمعة عن سياسة الإنتاج الحالية بعد أن ساعد قرار السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى سبتمبر أيلول على ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة أن تدعو لاجتماع لكامل أعضاء تحالف أوبك+، الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إن لزم الأمر.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 14 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بشهر يونيو حزيران، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي، حين طغى شح المعروض وزيادة الطلب على النفط على المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على النمو الاقتصادي.

وقال أحد المصادر إن اجتماع اليوم الجمعة سيكون “قصيرا للغاية”. وذكرت المصادر الأربعة الأخرى أنها لا تتوقع أن يسفر الاجتماع عن أي توصيات لتغيير سياسة الإنتاج. وتحدثت جميع المصادر الخمسة بشرط عدم الكشف عن هويتها.

وأعلنت السعودية أمس الخميس أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا شهرا آخر حتى سبتمبر أيلول، مضيفة أنه يمكن تمديد الخفض إلى ما بعد ذلك الموعد أو زيادته. وتم تداول أسعار النفط اليوم الجمعة عند ما يقرب من 86 دولارا للبرميل لتحوم قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل نيسان.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد فترة وجيزة من إعلان السعودية أن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية بواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الجزائر عضو أوبك، التي أعلنت خفضا طوعيا إضافيا قدره 20 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد الخفض حتى سبتمبر أيلول.

وتوصلت أوبك+ إلى اتفاق للحد من الإمدادات حتى 2024 في آخر اجتماعاتها في يونيو حزيران، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو تموز وتمديده ليشمل أغسطس آب.

وتبلغ تخفيضات إنتاج التحالف، باستثناء التخفيضات الطوعية الإضافية من المنتجين الثلاثة، 3.66 مليون برميل يوميا، أي ما يقرب من 3.6 بالمئة من الطلب العالمي.