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"لدينا أسواق أخرى".. لافروف: بلاد "العم سام" لن تستطيع تدمير اقتصادنا

10 - مارس - 2022
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 1:09 مساءً
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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في كلمة عالية النبرة ضد الغرب، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “بلاد العم سام” لن تكون قادرة على تدمير اقتصاد روسيا، وأن الأخيرة لن تعتمد أبدا على الغرب كدول أو شركات.

كلام لافروف جاء في مؤتمر صحافي، أعقب محادثات بينه وبين نظيره الاوكراني في تركيا، حيث جدد مهاجمة الغرب متهما اياه بالوقوف خلف الحرب الدائرة اليوم في أوكرانيا بعدما أرغمها على الدخول في الصراع وزودها بالأسلحة الفتاكة،ما يعتبر أمرا في غاية الخطورة، على حد تعبيره.

واذ أكد ان روسيا لن تتأثر بالعقوبات التي ستفرض على منتجاتها النفطية قائلا: “لدينا الأسواق لتوزيع منتجاتنا في مجال الطاقة”، لفت لافروف الى أن روسيا لا تستخدم الغاز والنفط كسلاح في حربها على أوكرانيا، مشددا على ان روسيا لن تعتمد باقتصادها غلى الغرب دولًا وشركات.

في سياق متصل، أكد ان روسيا تريد استمرار الحوار مع أوكرانيا وأن بوتن لا يرفض لقاء الرئيس الاوكراني زيلينسكي شرط وجود تفاصيل محددة،متهمًا البنتاغون بأنه أشرف على مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وأن الغرب لديه ازدواجية في المعايير في تعاطيه مع القضايا .

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