الخميس 25 شوال 1443 ﻫ - 26 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لردع التهديدات الإقليمية.. تحليق مشترك لمقاتلات أمريكية ويابانية

منذ 10 ساعات

مقاتلات أميركية تحلق في سماء البحر الأسود

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم الخميس إن طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معا فوق بحر اليابان في استعراض للقوة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان صحفي إن ذلك التدريب يهدف إلى “استعراض القدرات المشتركة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لها”.

وقال مسؤولان أمريكيان إن طوكيو وواشنطن تريدان إظهار عزيمتهما المشتركة في أعقاب إطلاق بيونجيانج للصواريخ.

وأثارت كوريا الشمالية أمس الأربعاء توترا جديدا في شرق آسيا عندما أطلقت ثلاثة صواريخ في بحر اليابان بعد ساعات من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن طوكيو عقب اجتماعات مع قادة اليابان والهند وأستراليا.

وبحسب مسؤولين من كوريا الجنوبية، يبدو أن أحد الصواريخ هو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات لبيونجيانج ويقدر مداه بنحو 15 ألف كيلومتر، أي أنه يكفي للوصول إلى الولايات المتحدة.

وقالت قوات الدفاع الذاتي الجوية في طوكيو إن التحليق شاركت فيه ثماني طائرات انطلقت من قواعد في اليابان، هي أربع طائرات أمريكية من طراز إف-16 وأربع مقاتلات يابانية من طراز إ-15.

كما أجرى الجيش الأمريكي وقوات من كوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية شملت اختبارات صواريخ أرض-أرض بعد استفزاز بيونجيانج الجديد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مذيعة أفغانية
الأمم المتحدة تطالب طالبان بإلغاء القيود على الأفغانيات
شعار منظمة أوبك
أوبك تؤكد التزامها برفع الإنتاج في يوليو
الذهب
تراجع الذهب مع تأكيد المركزي الأمريكي زيادة سعر الفائدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القاتل سلفادور راموس 18 عاما
عانى من التنمر.. معلومات وصور غريبة عن مهاجم تكساس
الشرطة الأمريكية في محيط مسرح الجريمة في تكساس
يوم دامٍ في تكساس.. مقتل 21 شخصاً غالبيتهم من الأطفال في هجوم على مدرسة ابتدائية
لحظة انقضاض المسيرة الانتحارية على الدبابة الروسية
فيديو مثير.. توثيق لحظة انقضاض مسيرة أوكرانية “انتحارية” على دبابة روسية!