لردع الحوثيين.. الاتحاد الأوروبي يوافق "مبدئيًا" على مهمة في البحر الأحمر

أعلن دبلوماسيون أوروبيون اليوم الثلاثاء، أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعمًا مبدئيًا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أنّ الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير/ شباط، على أن تبدأ العمل سريعًا. فيما قال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.

وحوّل العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات حركة الحوثي التي تسيطر على قطاع كبير من اليمن. وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنًا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال الدبلوماسيون إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد، قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودول أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم “حارس الازدهار” لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، بخاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.