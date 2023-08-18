لزيادة التعاون.. الرئيس الصيني سيلتقي بزعماء أفارقة خلال قمة بريكس

قال السفير الصيني لدى جنوب أفريقيا (الجمعة 18-8-2023) إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقي بزعماء أفارقة على هامش قمة بريكس التي تعقد بعد أيام “للدفع بالتعاون الصيني الأفريقي في العصر الجديد”.

وأضاف السفير تشن شياو دونغ في إفادة أن الاجتماع سيعقد في وقت متأخر من مساء يوم الخميس المقبل وهو آخر يوم من القمة التي تستمر ثلاثة أيام. وذلك اليوم الأخير مخصص للفعاليات التي تضم أكثر من 70 دولة تمت دعوتها بصفتها من “أصدقاء” بريكس، وهي مجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يقوم شي بزيارة رسمية يوم الثلاثاء لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في بريتوريا ثم يسافر لاحقا إلى جوهانسبرج لحضور القمة. وستكون تلك خامس زيارة يقوم بها شي إلى جنوب أفريقيا منذ توليه الرئاسة في 2013.

وسيأتي لقاء شي بالزعماء الأفارقة بعد قمة روسية أفريقية عقدت الشهر الماضي في سان بطرسبرج حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع 17 زعيما أفريقيا حضروا القمة من بين 54 دولة أفريقية تمت دعوتها.

وقال السفير تشن إن شي والزعماء الأفارقة سيرسمون خارطة للتعاون لإتاحة فرص عمل وتحسين سبل المعيشة في أفريقيا.

وقال “ستتسق المبادرات مع احتياجات إعادة هيكلة وتطوير اقتصاد أفريقيا”.

ولم يتضح بعد عدد زعماء الدول الذين سيحضرون قمة بريكس التي تعقد بين 22 و24 أغسطس آب لكن مسؤولين من جنوب أفريقيا قالوا إنهم وجهوا الدعوة لأكثر من 70.

وتسعى الصين لتوسيع بريكس لكن الدول الأعضاء في المجموعة لم تتفق بعد على معايير ضم دول جديدة لعضويتها.