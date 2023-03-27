لسببٍ صادم.. حارس الرّئيس مُهدّد بالإعدام!

يبدو أن مساعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيواجه مصيرًا صعبًا جدًا هذه الأيام.

فقد أفاد مايكل مادن، وهو خبير في قوات النخبة في البلاد، بأنّ الرجل أمام إما الأشغال الشاقة أو حتى الإعدام، وذلك بسبب ملابس الزعيم الكوري الذي ظهر بها أخيرًا عند إطلاق صاروخ باليستي وعليها بقع بيضاء غامضة المصدر.

ويخشى مايدن من معاقبة الموظفين لفشلهم في حماية الزعيم، موضحًا أن حارس كيم الشخصي قد أثار غضب الأخير بسبب تلك البقع.

كما أشار إلى أنّ المسؤولين المعنيين بالأمر، واجهوا خفض درجاتهم الوظيفية، وبعضهم وصل للأشغال الشاقة، لكنّه أكد عدم إمكانية استبعاد حكم الإعدام.

وأوضح الخبير أنّ الطلاء على الأرجح هو الذي تسبب في ظهور البقع.