لستة أشهر إضافية … مجموعة العشرين تمدد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا

أكد البيان الختامي الأربعاء لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الحاجة لضمان الاستقرار المالي، وفي هذا الإطار أعلنت دول مجموعة العشرين تمديد مبادرة تعليق سداد خدمة ديون أفقر دول العالم لمدة ستة أشهر إضافية، حتى حزيران 2021، ويمكن تمديده حتى نهاية 2021 خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع المقبل

وقالت وكالة رويترز أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني قبيل قمة الرؤساء.

وقالت المجموعة في تويتر “وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة في اجتماعهم قبل قليل على تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية تمتد حتى نهاية (حزيران) يونيو 2021 وذلك بهدف دعم الدول الأكثر فقراً في مكافحة جائحة كوفيد-19”.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان هذا القرار في مؤتمر صحافي افتراضي عقب الاجتماع.

وكان قد بدأ الأربعاء، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا برئاسة السعودية تم من خلاله مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر السلبية المحيطة به، إلى جانب التحديثات على خطة عمل المجموعة لمواجهة جائحة كورونا.

وناقش الاجتماع التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين ودعم الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا بالإضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021، علماً أن إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة تجاوز 14 مليار دولار وذلك بهدف تمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.

وكانت قد حظيت إتاحة الفرص أمام الدول العربية باهتمام خاص من اجتماعات هذا العام، حيث تم الكشف مؤخرا عن منح الدول العربية مبلغا قدره 500 مليون دولار وذلك ضمن خطة العمل التي تشمل تعليق خدمة الديون للدول الأكثر حاجة.