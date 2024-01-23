الثلاثاء 11 رجب 1445 ﻫ - 23 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لشراء ذخائر مدفعية.. حلف شمال الأطلسي يوقع عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو

منذ 9 دقائق
حلف شمال الأطسي-الناتو

حلف شمال الأطلسي-الناتو

A A A
طباعة المقال

وقع حلف شمال الأطلسي عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) الثلاثاء لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا على أن يتم تزويد أوكرانيا ببعضها بعدما اشتكت من نقص الذخيرة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج للصحفيين بعد مراسم توقيع العقد بمقر الحلف في بروكسل “أصبحت الحرب في أوكرانيا معركة ذخيرة”.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الأسبوع الماضي بأن ما وصفه بأنه “تعطش للقذائف” يمثل مشكلة كبيرة للقوات الأوكرانية بعد نحو عامين من الغزو الروسي الشامل.

وأبرمت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي العقد نيابة عن عدة حلفاء إما سيزودون أوكرانيا بالقذائف أو سيستخدمونها في ملء مخازنهم المستنفدة.

وذكر مسؤول في الحلف أن المشترين هم بلجيكا وليتوانيا وإسبانيا.

وقال المسؤول لرويترز إن من المرجح شراء نحو 220 ألف طلقة من ذخائر المدفعية، ومن المتوقع أن يكون أول تسليم في نهاية 2025.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
الخارجية القطرية: جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة مستمرة
ينس ستولتنبرج
ستولتنبرج: لا نرى أي تهديد عسكري وشيك من روسيا
نازحون يحصلون على حصة من الطعام في مدينة رفح في قطاع غزة - فرانس برس
غزة تحت النار
برنامج الأغذية العالمي: خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائمًا

الأكثر قراءة

طريق ضهر البيدر
ممنوع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
تفاصيل هدنة الـ 48 ساعة الإسرائيلية مع حزب الله.. إما الاستقرار أو تدمير جنوب لبنان!
حزب الله
"حزب الله" يُحبط مخططًا إسرائيليًّا جنوب لبنان.. ماذا في التفاصيل؟