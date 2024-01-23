لشراء ذخائر مدفعية.. حلف شمال الأطلسي يوقع عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو

وقع حلف شمال الأطلسي عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) الثلاثاء لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا على أن يتم تزويد أوكرانيا ببعضها بعدما اشتكت من نقص الذخيرة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج للصحفيين بعد مراسم توقيع العقد بمقر الحلف في بروكسل “أصبحت الحرب في أوكرانيا معركة ذخيرة”.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الأسبوع الماضي بأن ما وصفه بأنه “تعطش للقذائف” يمثل مشكلة كبيرة للقوات الأوكرانية بعد نحو عامين من الغزو الروسي الشامل.

وأبرمت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي العقد نيابة عن عدة حلفاء إما سيزودون أوكرانيا بالقذائف أو سيستخدمونها في ملء مخازنهم المستنفدة.

وذكر مسؤول في الحلف أن المشترين هم بلجيكا وليتوانيا وإسبانيا.

وقال المسؤول لرويترز إن من المرجح شراء نحو 220 ألف طلقة من ذخائر المدفعية، ومن المتوقع أن يكون أول تسليم في نهاية 2025.