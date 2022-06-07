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لصد أي غزو تركي.. “قسد” تبدي استعدادها للتعاون مع النظام السوري

7 - يونيو - 2022
عناصر من قوات "قسد" - رويترز

عناصر من قوات "قسد" - رويترز

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بعد اجتماع طارئ لكبار قادتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد للتنسيق مع قوات النظام السوري لصد “أي غزو تركي للشمال وحماية الأراضي السورية”.

وأشارت الى أنها “تضع في أولوياتها خفض التصعيد والالتزام بالاتفاقيات”، مشدداً في الوقت ذاته على استعداد قواتها لحماية المنطقة وسكانها من أي هجمات محتملة، مؤكداً “الاستعدادات لمجابهة العدوان بحرب طويلة الأمد”.

وكان تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسيطرة على بلدتي تل رفعت ومنبج اللتين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب بشمال سوريا التي تسيطر على معظمها قوات الحكومة السورية.

الى ذلك، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء الفائت، تركيا من هجوم عسكري في سوريا قائلا إنه سيعرّض المنطقة للخطر.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: “القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي وأن يوفر للأطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية لاستغلال عدم الاستقرار”.

    المصدر :
  • الحرة

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