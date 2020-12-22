استمع لاذاعتنا

لضمان الأمن الغذائي… الصين تدرس قانون مكافحة هدر الطعام

منذ 10 ساعات
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

لضمان الأمن الغذائي بدأ المشرعون الصينيون اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون لمنع هدر الطعام.

وقدم المشروع المكون من 32 مادة إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لقراءته الأولى.

ووفقا لتفسير مقدم إلى الجلسة، فإن القانون له أهمية كبيرة في تعزيز نمط حياة وطريقة استهلاك صحية وعقلانية، ومن الضروري أيضا تسريع بناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ويضيف التفسير أن المشرعين قاموا بترقية السياسات والإجراءات الفعالة التي اعتمدتها البلاد على مدى السنوات الماضية في مشروع القانون في محاولة لإنشاء آلية طويلة الأجل لمنع هدر الطعام.

ويحدد المشروع مسؤوليات مكافحة هدر الطعام للحكومة ومقدمي خدمات التموين والأفراد.

كما يتطلب إنشاء آلية لمكافحة الهدر الغذائي، تشارك فيها أجزاء مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصناعية وقطاع التعليم ووسائل الإعلام.

    المزيد من أخبار العالم

    إيطاليا تسجل قفزة بوفيات كورونا اليومية
    كورونا
    قفزة بوفيات كورونا اليومية في إيطاليا
    إيران تواصل انتهاك القانون الدولي
    الأمم المتحدة: إيران تواصل انتهاك القانون الدولي
    قارة أنتاركتيكا
    كورونا
    كورونا يغزو آخر قارات العالم.. قارة أنتاركتيكا تسجل إصابات بالفيروس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا في بريطانيا
    رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
    القرين "تعبيرية"
    القرين هذا ما قد يسببه لك.. فكيف تسيطر عليه ويسيطر عليك؟
    مبنى بي بي سي
    بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا