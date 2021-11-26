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لعبة إيرانية عن جورج فلويد تثير موجة غضب

26 - نوفمبر - 2021
جورج فلويد

جورج فلويد

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أثارت لعبة إلكترونية إيرانية عن جورج فلويد الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بأنها “محاولة بشعة للاستفادة من مأساة”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وبحسب موقع “صن”، فقد تم تطوير اللعبة التي تحمل اسم “Save the Freedom”، بواسطة قوة الباسيج شبه العسكرية الإيرانية.

وأفادت صحيفة “صن” بأن قوة الباسيج، وهي فرع من الحرس الثوري الإيراني، طورت هذه اللعبة خلال العام الماضي بأمر من قائدها في مؤتمر رقمي للباسيج في سبتمبر 2020، حيث اقترح إنشاء لعبة تقوم على انقاذ “هذا المواطن من أصول إفريقية من الشرطة الأمريكية”.

وبحسب الصحيفة، فإن على اللاعبين أن يشقوا طريقهم عبر 30 مستوى من الصعوبة المتصاعدة، ويواجهون “أعداء” يفترض أنهم يحاولون قتل جورج فلويد.

تعد اللعبة واحدة من الألعاب التي تم تطويرها كجزء من الحدث الوطني لإنتاج محتوى الباسيج الرقمي، بحسب الصحيفة.

وفي 25 مايو 2020 في مدينة مينيابوليس، أراد الشرطي ديريك شوفين توقيف الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد (46 عاما) على خلفية الاشتباه في استعماله ورقة 20 دولارا مزيفة لشراء سجائر.

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