لـ توريد الغاز.. توقيع أكبر صفقة بين شركتي قطر للطاقة وبترونت الهندية

أعلنت شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أنها وقعت أكبر صفقة منفردة مع شركة قطر للطاقة، لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي تزيد فيه الهند من استخدام هذا الوقود بهدف الحد من الانبعاثات.

وقالت بترونت في بيان إن قطر ستورد إليها بموجب الاتفاق 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول في الفترة بين عامي 2028 و2048.

وتسعى قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، للعب دور أكبر في آسيا وأوروبا مع احتدام المنافسة من الولايات المتحدة، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال. وتهدف قطر إلى زيادة طاقة التسييل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا.

وصفقة اليوم الثلاثاء تجديد للاتفاق الحالي الذي ينقضي أجله في عام 2028 والذي تستورد بموجبه شركة بترونت 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر على أساسالتسليم على ظهر السفينة بخصم قدره 12.67 بالمئة مقارنة بأسعار العقود الآجلة لخام برنت ورسم ثابت يبلغ 52 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ولم تذكر بترونت في البيان ما إذا كانت شروط التسعير في الاتفاق الجديد هي نفس الشروط السابقة.

وتورد بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، الغاز الذي تحصل عليه في الغالب بموجب صفقات طويلة الأجل مع قطر وأستراليا إلى شركات الطاقة الهندية لبيعه للمستخدمين النهائيين.

وقال أكشاي كومار سينغ الرئيس التنفيذي لبترونت في البيان إن الاتفاق القائم طويل الأجل مع قطر للطاقة يمثل نحو 35 بالمئة من واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، استوردت الهند 10.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2023، أي حوالي نصف إجمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال البالغة 20.8 مليون طن في العام الماضي.

وتريد الهند رفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 6.2 بالمئة حاليا في إطار جهود خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، على هامش أسبوع الطاقة الهندي في ولاية جوا اليوم الثلاثاء “نحن هنا لخدمة السوق في الهند ونأمل أن نكون جزءا من توسيع الاقتصاد والمتطلبات وقطاع الطاقة”.

وأضاف أن قطر “تتحدث مع الكثير من زملائنا في الشركات الهندية بشأن صفقات جديدة”.

ونقلت رويترز في وقت سابق عن ثلاثة مصادر قولها إن بترونت ستوقع الصفقة مع قطر. وذكر أحد المصادر أن الرسوم الثابتة للغاز الطبيعي المسال القطري ستُلغى في الصفقة الجديدة.

ووقعت قطر اتفاقات طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى هي شل وتوتال إنرجيز وإيني.