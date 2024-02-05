لـ10 سنوات.. "قطر للطاقة" توقع اتفاقية لتزويد "ميتسوي" اليابانية بالمكثفات

كشفت شركة قطر للطاقة اليوم أنها وقعت اتفاقية لتزويد شركة “ميتسوي آند كو” -ومقرها اليابان- بنحو 11 مليون برميل من المكثفات سنويا لمدة 10 سنوات اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب بيان لـ”قطر للطاقة” تسمح الاتفاقية بزيادة حجم المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

وغالبا ما تُستخدم المكثفات في إنتاج البنزين.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة “يسعدنا توقيع اتفاقية البيع الطويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الإستراتيجيين لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة ميتسوي”.

وأضاف “تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين شركتينا وتحقيق النمو وإضافة القيمة لكلا الطرفين”.

وترتبط قطر للطاقة وشركة ميتسوي بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة في قطر، وفق البيان.

وقالت شركة ميتسوي آند كو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال باعتباره وسيلة لضمان حصولها على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال.

كما قال الكعبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن شركة قطر للطاقة تجري محادثات مع عدد من المشترين الآسيويين لكي يتحولوا إلى شركاء “ذوي قيمة مضافة” من خلال حصولهم على حصة في مشروع التوسعة.

ومن المتوقع أن يؤدي مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة إنتاج قطر إلى 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027، ارتفاعا من 77 مليون طن متري حاليا.