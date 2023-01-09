"لفترة قصيرة".. مجلس الأمن يمدّد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا

مدّد مجلس الأمن الدولي، ستة أشهر آلية إيصال المساعدات الدولية إلى ملايين السوريين عبر الحدود، لكنّها فترة زمنية اعتبرها عدد من الدول الأعضاء قصيرة جدًا.

إذ يمدد القرار الذي أقر بالإجماع، اليوم الإثنين، حتى 10 تموز 2023، الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها.

كان تم تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها الثلاثاء، في تموز الماضي لمدة ستة أشهر وهي فترة فرضتها موسكو حليفة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

هذا وتريد روسيا أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة النظام وليس عبر معبر باب الهوى الذي تنقل من خلاله أكثر من 80% من حاجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام دمشق.

بدوره، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إنّ التصويت الإيجابي لروسيا اليوم، “لا يغير موقفنا المبدئي من الآلية” داعيًا إلى “احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها”.

لكن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان التي تترأس المجلس في كانون الثاني، شددت على أنها كانت ترغب في تمديد الآلية لسنة واحدة.

من جهته قال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير: “كانت الجهات الإنسانية بحاجة إلى تفويض لا يقل عن 12 شهرًا وفتح نقطة عبور ثانية لضمان نقل المساعدات الإنسانية بصورة أفضل للسكان. ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام ودون عقبات هو الشرط لتقديم مساعدة فعالة للسكان”.

فيما ذكرت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن “تصويت اليوم يبعث على الارتياح للشعب السوري. ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير” واصفة القرار بأنه “الحد الأدنى”.

من جهته، أخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “علمًا بالأمر في الوقت الذي بلغت فيه الحاجات الانسانية أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع في 2011” على ما أعلن المتحدث باسمه في بيان.