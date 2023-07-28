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لقاء بين الرئيس الصيني ونظيريه من موريتانيا وبوروندي

منذ ساعة واحدة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن الصين تعتزم تعزيز التعاون العملي مع أفريقيا والدول العربية، وفقا لما قاله الرئيس شي جين بينغ خلال لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في مدينة تشنغدو في جنوب شرق البلاد.

وأضاف الراديو الرسمي أن الدولتين وقعتا اتفاق تعاون لتعزيز مشترك لعمليات التشييد لمشروعات بنية تحتية عملاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

كما التقى شي برئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي، وأكد على أن الصين منفتحة على تعزيز التواصل والتعاون مع بوروندي بشأن القضايا الدولية الكبرى خاصة الملفات المهمة في أفريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

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