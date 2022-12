لقاء جمع بين الرئيس الفرنسي وايلون ماسك.. اليكم التفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على “تويتر”، إنه التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة “تويتر”، بعد ظهر يوم الجمعة 2\12\2022، وناقشا الجهود التي يتعين على “تويتر” بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

وقال ماكرون في تغريدة اليوم السبت 3\12\2022، إن “اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية”.

والخميس، قال ماكرون الذي يزور الولايات المتحدة، في حديث للبرنامج التلفزيوني “غود مورنينغ أميركا” إنه يعتقد أن هناك “مسؤوليات وحدودا” لحرية التعبير.

وأفاد باحثون بحدوث زيادة في خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن ماسك، المدافع عن حرية التعبير، العفو عن الحسابات التي تم تعليقها في ظل القيادة السابقة للشركة والتي لم تخرق القانون أو تشارك في “رسائل غير مرغوب فيها”.

واستحوذ ماسك على “تويتر” في 27 أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما تحرك لبدء عدد من التغييرات على المحتوى وطاقم العمل.

