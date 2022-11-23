لقاء جمع رئيسا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروساتوم في اسطبنول

وسط مخاوف من حصول كارثة نووية قالت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانين، إن رئيسي الكيانين التقيا في إسطنبول لمناقشة الوضع في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن روساتوم قولها إن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون والحوار بشأن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وتسبب تجدد القصف في مطلع الأسبوع، الذي تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عنه، في إثارة المخاوف مجددا من احتمال وقوع كارثة نووية في الموقع.