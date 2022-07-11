لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان لبحث أزمة أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان عقد اجتماع قمة بينهما في المستقبل القريب بعد اتصال هاتفي ناقشا خلاله سبل تسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وتتوسط تركيا بين موسكو وكييف منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وعُقدت أحدث محادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أواخر مارس آذار.

ولم يرد الكرملين على الفور على طلب للحصول على مزيد من التعليقات بعد إصدار بيان بخصوص الاتصال الهاتفي.

وأضاف أن “تبادل الآراء مستمر حول الوضع في أوكرانيا بما في ذلك في سياق تنسيق الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وصادرات الحبوب إلى الأسواق العالمية”.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية إن أردوغان أبلغ بوتين اليوم الاثنين بأن الوقت حان للعمل على خطة الأمم المتحدة لإقامة ممر بحري لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومنذ بداية الصراع لم تتمكن أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، من استخدام الموانئ البحرية باعتبارها قناة التصدير الرئيسية، كما لم تتمكن من تصدير سوى حوالي ثلث الحبوب التي كانت ترسلها فيما مضى إلى الخارج.

وأسهم نقص الحبوب الأوكرانية في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية وأثار مخاوف بخصوص الأمن الغذائي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحبوب تشكل زهاء خُمس صادرات أوكرانيا.

وانتقدت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي والتي تربطها علاقات جيدة بكل من موسكو وكييف، الحملة العسكرية الروسية لكنها رفضت أيضا العقوبات الغربية على روسيا.

ومع ذلك، فإنها ترفض قبول الشحنات التجارية من شبه جزيرة القرم بناء على طلب كييف منذ استولت روسيا على شبه الجزيرة من أوكرانيا عام 2014.

وقال الكرملين أيضا إن بوتين وأردوغان ناقشا الوضع في سوريا حيث ينشر البلدان قوات مسلحة.

وأضاف أنهما شددا على أهمية عقد اجتماعات ثلاثية تضم معهما إيران، التي تشارك عسكريا أيضا في سوريا، في إطار مسار آستانة للسلام.