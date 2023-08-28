لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وتركيا في موسكو

نقلت وكالة تاس للأنباء، الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيعقدان محادثات في موسكو “في المستقبل القريب”.

وتحاول تركيا إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وقال الكرملين من قبل إن من المرجح أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثات بشخصه قريبا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود وقضايا أخرى، لكنه لم يعلن عن موعد أو مكان بعد.