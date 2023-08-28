الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وتركيا في موسكو

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة تاس للأنباء، الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيعقدان محادثات في موسكو “في المستقبل القريب”.

وتحاول تركيا إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وقال الكرملين من قبل إن من المرجح أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثات بشخصه قريبا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود وقضايا أخرى، لكنه لم يعلن عن موعد أو مكان بعد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيمانويل ماكرون
ماكرون: السفير الفرنسي سيظل في النيجر
عمران خان
محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة لعمران خان
فرنسا ستحظر ارتداء العباية الإسلامية في المدارس
باسم العلمانية.. لبس "العباية" ممنوع في مدارس فرنسا!

الأكثر قراءة

صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
النائب جبران باسيل
"لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟
محمد صلاح ويورغن كلوب
عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية