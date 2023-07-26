لقاء يجمع بين مسؤولين أميركيّين ووفد من "طالبان".. ماذا على طاولة البحث؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، أنّ مسؤولين أميركيين سيلتقون وفدًا من ممثلي حركة طالبان و”خبراء فنيين” من وزارات أفغانية رئيسية، خلال زيارة إلى الدوحة هذا الأسبوع، مضيفة أنهم سيبحثون قضايا الأمن والمخدرات وحقوق النساء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن توماس وست المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، ورينا أميري المبعوثة الأميركية الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، سيتوجهان إلى عاصمة قازاخستان، ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 31 يوليو/ تموز، وسيلتقون وفد طالبان.