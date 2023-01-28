لقاء يجمع نائب وزير خارجية روسيا والسفيرة الأمريكية الجديدة هذا الاسبوع

ذكرت وكالة الإعلام الروسية السبت أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سيعقد اجتماعا مع لين تريسي، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، هذا الأسبوع.

وأعلنت السفارة الأمريكية في موسكو الخميس وصول تريسي، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة إن تعيين السفيرة الجديدة لن يحسن العلاقات بين البلدين بسبب ما وصفتها بأنها “حرب بكل السبل” تشنها واشنطن على موسكو.

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير\شباط الماضي، وتصف روسيا الحرب بأنها مواجهة لما تقول إنه تحالف عدواني وتوسعي لحلف شمال الأطلسي تقوده الولايات المتحدة، بينما تصف كييف وحلفاؤها تصرفات روسيا بأنها استيلاء بلا سبب على الأراضي.

ووفقا لريابكوف، تم الاتفاق بالفعل على التقديم التقليدي لنسخ من أوراق اعتماد تريسي.

وقال إن ذلك سيتم هذا الأسبوع، و”من المتوقع أن تقدم السفيرة تريسي نسخ أوراق اعتمادها لي”.