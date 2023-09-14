لقاء يجمع نتنياهو وماسك في وادي السيليكون بكاليفورنيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس إنه من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وادي السيليكون بكاليفورنيا يوم الاثنين المقبل ليلتقي مع إيلون ماسك مالك منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.

وفي وقت سابق أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء 12\9\2023 برجل الأعمال إيلون ماسك ووصفه بأنه “شخص متميز” ورجل أعمال أصبحت شركته سبيس إكس لاعباً رئيسياً في قطاع النقل الفضائي.

تأتي إشادة بوتين العلنية بماسك بعد أيام من إعلان رجل الأعمال أنه رفض طلبا أوكرانيا العام الماضي لتفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم للمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي هناك، قائلا إنه يخشى التورط في عمل حربي “كبير”.

كما أشاد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بماسك عبر منصة إكس في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية هذا القرار الذي قوبل بانتقادات حادة من سياسيين أوكرانيين، ووصفه بأنه “آخر عقل حكين في أمريكا الشمالية”.

ولم يشر بوتين، الذي كان يتحدث في منتدى اقتصادي بأقصى شرق روسيا، إلى مسألة ستارلينك.