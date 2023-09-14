الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء يجمع نتنياهو وماسك في وادي السيليكون بكاليفورنيا

منذ 59 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس إنه من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وادي السيليكون بكاليفورنيا يوم الاثنين المقبل ليلتقي مع إيلون ماسك مالك منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.

وفي وقت سابق أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء 12\9\2023 برجل الأعمال إيلون ماسك ووصفه بأنه “شخص متميز” ورجل أعمال أصبحت شركته سبيس إكس لاعباً رئيسياً في قطاع النقل الفضائي.

تأتي إشادة بوتين العلنية بماسك بعد أيام من إعلان رجل الأعمال أنه رفض طلبا أوكرانيا العام الماضي لتفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم للمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي هناك، قائلا إنه يخشى التورط في عمل حربي “كبير”.

كما أشاد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بماسك عبر منصة إكس في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية هذا القرار الذي قوبل بانتقادات حادة من سياسيين أوكرانيين، ووصفه بأنه “آخر عقل حكين في أمريكا الشمالية”.

ولم يشر بوتين، الذي كان يتحدث في منتدى اقتصادي بأقصى شرق روسيا، إلى مسألة ستارلينك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من حركة الحوثيين
محادثات سعودية حوثية لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار
سيول تجتاح شرق ليبيا
الدبيبة: إنقاذ أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين في سيول ليبيا
آثار الفيضانات في ليبيا
هل كان بإمكان ليبيا تجنب سقوط آلاف القتلى في الفيضانات.. منظمة أممية تكشف

الأكثر قراءة

من وادي خالد - أرشيفية
انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
طقس لبنان
ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!