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لقاحات كورونا تثير موجة غضب في فرنسا

منذ ساعتين
كورونا في فرنسا

فرنسا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أثار تأخر طرح الحكومة الفرنسية للقاحات كورونا موجة غضب كبيرة ، خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابات المسجلة في البلاد خلال الفترة الماضية .

قالت دومينيك لو جولوديك رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا إن بلادها تتوقع تسلم الإمدادات الأولى من لقاح موديرنا ضد كورونا هذا الأسبوع.

وبدأت فرنسا، التي توجد بها حركة قوية مناوئة للتطعيمات، حملتها للتحصين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول مثلما فعلت دول أوروبية أخرى كثيرة.

لكنها حصنت المئات فقط بينما حصنت ألمانيا عشرات الآلاف وتلقى اللقاح أكثر من مليون في بريطانيا التي صارت، الاثنين، أول دولة تطرح لقاح أكسفورد/أسترازينيكا.

وقالت لو جولوديك لقناة بي.إف.إم التلفزيونية: “أعتقد أن لقاح موديرنا يجب أن يصل هذا الأسبوع” مضيفة أن فرنسا تسعى لمزيد من المعلومات عن لقاح أسترازينيكا.

وأجازت الولايات المتحدة لقاح موديرنا 19 ديسمبر/ كانون الأول بينما أجازته كندا يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المتوقع أن تجيزه الهيئة المختصة في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقال عالم الأوبئة والمستشار العلمي للحكومة الفرنسية آرنو فونتانيه لراديو فرانس إنفو إنه يتعين على باريس الإسراع بطرح اللقاحات وإن وتيرة انتشار الفيروس في البلاد أكبر من أن تسمح للحكومة بتخفيف القيود.

وسجلت فرنسا 65 ألف حالة وفاة بكورونا وهو سابع أكبر عدد من الوفيات بالفيروس في العالم.

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