لقاح "ترامب".. ألمانيا ستكون الأولى أوروبياً في تجربته

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنها ستستخدم العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

واشار وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الأحد، الى أنّ بلاده ستصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم، مؤكدا أن “الحكومة اشترت 200 ألف جرعة بسعر 400 مليون يورو”.

وأضاف الوزير أن هذا المزيج من الأجسام المضادة “الأحادية النسيلة” سيُستخدم في المستشفيات الجامعية، الأسبوع المقبل، مشددا على أن ألمانيا هي ”أول دولة في الاتحاد الأوروبي“ تستخدمه في مكافحة الوباء.

وأوضح أن “هذه الأجسام المضادة تعمل مثل التطعيم السلبي. وإعطاء هذه الأجسام المضادة خلال المراحل الأولى من الإصابة قد يساعد المرضى المعرضين لمخاطر عالية على تجنب تطور أكثر خطورة”.

ولم يكشف سبان اسم الشركة المصنعة، لكنه أكد أنه العلاج نفسه الذي تم إعطاؤه في أوائل تشرين الأول لترامب يعد إصابته بفيروس كورونا.