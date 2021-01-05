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لقاح ثاني قد يحصل على ترخيص أوروبي خلال ساعات

منذ 16 دقيقة
كورونا يتوغل في أوروبا

كورونا يتوغل في أوروبا

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أكّد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الثلاثاء، أنّ الاتحاد الأوروبي قد يرخص باستخدام لقاح ثان ضد فيروس كورونا “خلال الساعات المقبلة”، مضيفًا أن قادة التكتل سيعقدون قمة افتراضية حول الأزمة الصحية خلال الشهر الجاري.

ومارست العواصم الأوروبية ضغوطا على وكالة الأدوية الأوروبية لإصدار الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الذي انتجته شركة موديرنا الأميركية، فيما تمضي دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل في استخدامه.

لكن لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة لم توافق على اللقاح، خلال اجتماعها الاثنين، ووافقت بدلاً من ذلك على الاجتماع مرة أخرى، الأربعاء.

وقال ميشال في مؤتمر صحافي بمناسبة تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “حتى لو لم يكن الأمر مؤكدًا، نأمل أن يتم الاتفاق على لقاح ثان خلال الساعات المقبلة”.

واللقاح الوحيد المتاح في التكتل حتى الآن هو ذلك الذي تنتجه شركتا فايزر وبايونتيك، والذي سمحت الوكالة باستخدامه في 21 ديسمبر.

وأوضح ميشال أنّ توفير اللقاحات لنحو 450 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي يشكّل “تحديًا هائلاً”.

لكنه أصر على أنه “إلى جانب الدول الأعضاء، تعمل المفوضية الأوروبية ليل نهار للتأكد من أنه يمكننا زيادة عدد اللقاحات المتاحة” مع “احترام استقلالية وكالة الأدوية”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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