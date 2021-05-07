الجمعة 25 رمضان 1442 ﻫ - 7 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاح كورونا إلزامي للموظفين في السعودية

منذ 12 دقيقة
مركز تطعيم لقاح كورونا في السعودية

مركز تطعيم لقاح كورونا في السعودية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان، أن الحصول على لقاح فيروس ‏كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل.

وأوضحت الوزارة في البيان أن ذلك يشمل جميع ‏القطاعات العام والخاص وغير الربحي، داعية كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على ‏اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

وذكرت أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة ‏من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستوضح قريبا آلية العمل بالقرار وموعد بدء تطبيقه.

‏كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصا على ‏سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة آمنة صحيا، وذلك بحسب “سبق”.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في مصر
    مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا
    الصاروخ الصيني
    خريطة محتملة لمناطق سقوط صاروخ الصين “الشارد”!
    برنامج ايران النووي
    كيف تسعى إيران للحصول على تقنيات نووية؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصاروخ تغزو الفضاء
    وزنها 21 طنًا… العالم يترقب برعب سقوط القطعة المتبقية من الصاروخ الصيني
    باخرة كارادينيز
    المدعي العام المالي يمنع بواخر الكهرباء التركية من مغادرة لبنان
    فادي أبي سمرا
    فادي ابي سمرا لـ”صوت بيروت انترناشونال”: انا شرير في “للموت” و”2020 ” انما افضل التنوع