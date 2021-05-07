لقاح كورونا إلزامي للموظفين في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان، أن الحصول على لقاح فيروس ‏كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل.

وأوضحت الوزارة في البيان أن ذلك يشمل جميع ‏القطاعات العام والخاص وغير الربحي، داعية كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على ‏اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

وذكرت أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة ‏من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستوضح قريبا آلية العمل بالقرار وموعد بدء تطبيقه.

‏كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصا على ‏سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة آمنة صحيا، وذلك بحسب “سبق”.